Torcedores do Flamengo ‘pegam no pé’ de Vitinho, e Mauro Cezar critica vaias ao jogador Jornalista afirmou que vaias durante o jogo 'não ajudam em nada'; jogador foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter

Apesar da vitória do Flamengo, Vitinho foi muito vaiado no estádio Mané Garrincha na noite deste sábado. O mesmo foi visto nas redes sociais, onde o nome do atleta foi parar nos trends do Twitter. Diante do tema, o jornalista Mauro Cezar Pereira criticou as vaias, apesar de achar que o jogador as mereça.

– Acho que há um certo exagero. Não é uma vaia pontual. Isso não ajuda em nada, só atrapalha todo mundo. Tendência é o cara cair de rendimento, mas torcedor tem disso – analisou Mauro, em sua live pós-jogo no Youtube.

Mauro completou dizendo que as vaias são um padrão do torcedor brasileiro, não se restringindo ao público no Mané Garrincha.

– Não acho que seja algo especifico do público de Brasília. O torcedor brasileiro é assim quando cisma com jogador. Não é muito inteligente, porque aumenta a chance do cara piorar seu rendimento. Entendo as criticas ao Vitinho, mas isso não significa que precise vaiar o tempo todo. Enfim, é a realidade no nosso futebol – disse Mauro.

Com a vitória, os cariocas subiram para a 7ª posição com 24 pontos, enquanto o Coxa caiu para 15º, com 19, bem próximo da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Flamengo volta a campo novamente no Mané Garrincha. Desta vez, o adversário será o Juventude, na quarta-feira, às 20h30. O Coxa, por sua vez, jogará fora de casa, também na quarta, diante do Corinthians, às 21h30, na Neo Química Arena.

