Torcedores do Flamengo invadem Instagram de Sampaoli com pedidos para acertar com o Rubro-Negro Treinador do Atlético-MG teve vários posts em sua conta comentados por flamenguistas que o querem no time da Gávea

A saída de Jorge Jesus do Flamengo, para acertar com o Benfica , gera uma série de especulações sem fim sobre o nome de quem irá assumir o cargo de treinador do Rubro-Negro. Todavia, ainda há o desejo do torcedor de ter um nome de peso no clube carioca. E, torcedores do Flamengo resolveram ir ao Instagram do técnico do Atlético-MG, Jorge Sampaoli, pedindo sua ida para a Gávea.

Diversos comentários em postagens do treinador do Galo tinham pedidos para deixar o time mineiro e acertar com o Flamengo.

Porém, os atleticanos não deixaram “barato” e responderam aos comentários dos flamenguistas, citando como “nome ideal” para o Fla, Abel Braga, ex-comandante do clube.

– Não vai, não. Peguem o Abel Braga. Vai ficar no Galão. Sampa é do Galo- diziam algumas mensagens rebatendo os flamenguistas.

O Atlético-MG se diz tranquilo quanto a permanência do argentino, que tem recebido amplo apoio da diretoria, tendo condições de trabalho e ainda reforços caros, indicados por ele. O vice-presidente do Atlético, Lásaro Cândido da Cunha, reforçou que o Galo não tem medo de perder o treinador.

– Sobre uma pretensa saída, eu não acho que vá ocorrer. O Sampaoli tem, em Belo Horizonte e no centro de treinamentos do Atlético, todas as condições de fazer o trabalho que ele gosta. Agora, contrato é contrato. Contratos poderão ser rompidos desde que se pague a multa contratual. Faz parte. Está dentro deste cenário. Ninguém é definitivo no clube. Nada que segure salve a multa contratual. Faz parte do próprio risco. Mas eu não acho que ocorre pelos próprios movimentos que estão ocorrendo, exatamente – disse Lásaro em entrevista á ESPN Brasil.

