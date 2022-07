Torcedores do Flamengo exaltam festa contra o Atlético-MG: ‘Maracanã está muito lindo’ Torcida Rubro-Negra exibiu um mosaico e promove bonita festa nesta quarta-feira

A torcida do Flamengo preparou uma grande festa para o duelo contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira. No momento em que os jogadores entraram em campo, fumaça em vermelho e preto e um mosaico foram vistos no Maracanã. Alguns Rubro-Negros elogiaram a situação nas redes.

– Queria estar no Maracanã agora – escreveu um torcedor do Flamengo nas redes com emojis de coração em vermelho e preto.

– O que o Maracanã está lindo hoje é sacanagem – comentou outra flamenguista.

– A torcida que está presente hoje no Maracanã está de parabéns – escreveu um perfil relacionado ao Flamengo.

O clima para o duelo ganhou ainda mais força após a declaração de Gabigol após a partida de ida. Na ocasião, o atacante citou ‘inferno’ para se referir ao que o Atlético-MG veria no Maracanã. No primeiro jogo entre as equipes, o Galo venceu por 2 a 1, no Mineirão.

