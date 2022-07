Torcedores do Flamengo brigam entre si e homem sai sangrando após empate na Copa do Brasil

A correria marcou o pós-jogo para a torcida do Flamengo. Uma briga entre os próprios rubro-negros marcou a saída dos fãs no Setor Norte do Maracanã na noite desta quarta-feira após o empate sem gols com o Athletico Paranaense, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Foi uma confusão generalizada entre os próprios torcedores do Flamengo logo após o apito final. Pouco mais de 30 torcedores se ‘enrolaram’ e trocaram socos e pontapés em um dos portões de saída do Maracanã.

Um homem, inclusive, teve ferimentos significantes e foi retirado pelos seguranças à força. Este torcedor estava sangrando e com um ferimento na parte superior do corpo.

Torcedores que não estiveram envolvidos na confusão saíram às pressas da arquibancada e um “corre-corre” marcou os corredores e as rampas do Maracanã no Setor Norte.

A segurança logo foi reforçada e policiais militares apareceram para retirar as pessoas que estavam mais exaltadas. Foram praticamente dez minutos de tensão.

A saída dos torcedores das arquibancadas foi agitada apenas no Setor Norte. Os outros lugares do Maracanã tiveram um processo normal no deslocamento dos torcedores.

