Torcedores do Fenerbahçe exaltam Putin em jogo contra ucranianos

Torcedores do Fenerbahçe, da Turquia, provocaram o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, gritando o nome do presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante uma partida na última quarta-feira (27), em Istambul, pelas preliminares da Champions League.







Em alguns vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ouvir os torcedores turcos cantando no estádio o nome de Putin, que é o grande líder da ofensiva militar desencadeada pelos russos na Ucrânia.

A imprensa local informou que a provocação dos fãs do Fenerbahçe começou logo depois do atacante Vitaliy Buyalskyi ter aberto o placar para os visitantes. O jogador ucraniano teria celebrado o gol imitando uma águia, símbolo do Besiktas, principal rival do time comandado pelo português Jorge Jesus.

Nervosos por causa da provocação, os torcedores turcos passaram a gritar o nome de Putin e deixou o banco de reservas do clube ucraniano extremamente irritado. O embaixador da Ucrânia na Turquia, Vadyl Bodnar, condenou a atitude promovida pelos fãs do Fenerbahçe.

“O futebol é um jogo justo. O Dínamo de Kiev tem sido mais forte. É muito triste ouvir as palavras dos torcedores do Fenerbahçe, que apoiaram o assassino que está bombardeando nosso país”, escreveu.

Nas redes sociais, diversos usuários definiram como “vergonhosa” a ação dos fãs do clube turco. Já Mircea Lucescu, técnico do time ucraniano, comentou que “não esperava” os gritos em apoio a Putin.

Após o empate sem gols na primeira partida, o Dínamo de Kiev bateu o Fenerbahçe por 2 a 1 e despachou os turcos da Liga dos Campeões. Com isso, o time de Jesus jogará a terceira fase eliminatória da Liga Europa e pegará os tchecos do Slovácko.

