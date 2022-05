Torcedores do Deportivo Cali ficam feridos em confronto com ‘barrabravas’ do Racing na Argentina

Membros de torcidas organizadas do colombiano Deportivo Cali ficaram feridos com armas brancas e um gravemente, ao serem atacados por outros do Racing da Argentina, nesta quarta-feira no distrito de Avellaneda, perto de Buenos Aires, informou a polícia.

Os ‘barrabravas’ argentinos perpetraram o ataque dentro de um trem quando ele estava parado em uma estação da região, em aparente vingança pelo roubo de uma grande bandeira ocorrido na semana passada no estádio Presidente Perón.





Torcedores violentos do Cali haviam roubado a bandeira azul e branca, antes da partida do Racing contra o peruano Melgar pela primeira fase da Copa Sul-Americana.

Os colombianos estão no país para participar nesta quinta-feira no estádio La Bombonera, no bairro La Boca, perto de Avellaneda, de uma partida decisiva da primeira fase da Libertadores.

O roubo desencadeou uma série de ameaças cruzadas nas redes sociais e promessas de vingança.

A situação disparou os alarmes dos órgãos de segurança, mas a polícia chegou após o ataque, alertada pelos demais passageiros, aterrorizados com a cena.

Outro incidente ocorreu nesta quarta-feira no mesmo bairro de Avellaneda, quando torcedores do Independiente entraram em confronto com a polícia antes da partida contra o Ceará, decisiva para a fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O saldo foi de 163 torcedores presos e dois policiais com ferimentos leves. A mídia argentina disse que este confronto foi desencadeado após uma tentativa de despejo de torcedores de uma área próxima ao estádio Libertadores da América do Independiente.

Os ‘barrabravas’ se recusaram a cumprir a ordem e começaram a lançar projéteis até serem reprimidos e presos pela polícia.

