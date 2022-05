Torcedores do Cruzeiro se empolgam com invencibilidade e liderança na Série B Na internet, clube celebrou a vitória diante do Sampaio Corrêa e torcedores foram na onda

O Cruzeiro venceu o quinto jogo consecutivo pela Série B do Brasileiro e reassumiu a liderança da competição. Depois de duas temporadas no meio da tabela, a Raposa vem fazendo uma campanha que almeja o acesso à elite. Com isso, o desempenho da equipe vem inflando as redes sociais.





O perfil do clube na internet adotou um tom bem “zoeiro” na interação com o público. Durante a partida, o social media da Raposa chegou a brincar dizendo que concordava com a expulsão de Lucas Araújo, do Sampaio, mesmo sem ter visto o lance.

– Está expulso o maluco do Sampaio Corrêa! Não vi o lance mas achei bem correta a decisão do juiz – brincou o perfil.

TÁ EXPULSO O MALUCO DO SAMPAIO CORRÊA! Não vi o lance mas achei beeeeem correta a decisão do juiz.

— Cruzeiro (@Cruzeiro) May 22, 2022

Na publicação de comemoração depois da vitória, muitos torcedores vibraram e fizeram brincadeiras com a invencibilidade nos últimos seis jogos (5 pela Série B e 1 pela Copa do Brasil). O Cruzeiro enfrenta o Criciúma, na próxima sexta-feira, 27 de maio, em Santa Catarina.

Veja algumas reações:

Estamos no caminho certo vamos com muita humildade raça e disposição que chegaremos a nossa meta que é a série A no final de novembro — FABIO DIAS (@CentenarioFabio) May 22, 2022

Finalmente o Cruzeiro que eu conheço — Alice (@aliceborgesf) May 22, 2022

VAMOOOOS, de pouco em pouco, com os pés no chão, chegaremos no nosso maior objetivo esse ano. — thiago ᶜᵉᶜ (@thiagocec0) May 22, 2022

