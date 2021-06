Torcedores do Cruzeiro pedem saída da diretoria e ‘cornetam’ o time Cerca de 400 pessoas foram à Toca da Raposa II contestar a equipe celeste

Parte da torcida do Cruzeiro foi à tarde na Toca da Raposa II cobrar o time e a diretoria pela má fase do clube na Série B e pela eliminação na Copa do Brasil.

Os manifestantes querem que o presidente Sérgio Santos Rodrigues e toda a diretoria da Raposa deixem o clube. A insatisfação dos cruzeirenses aumentou com as chegadas de Rodrigo Pastana e Mozart Santos para ocupar a diretoria de futebol e o cargo de treinador do time.

Cerca de 400 pessoas participaram dos protestos e o ato teve uma série de infrações sanitárias como o não uso de máscaras e aglomerações. Os manifestantes dispararam fogos de artifício em direção à parte interna do centro de treinamentos do clube.

