Torcedores do Criciúma que doarem sangue no Hemosc ganharão ingresso para o jogo contra o Sport A ação do Tigre é válida para os 150 primeiros torcedores que procurarem o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina para doar sangue





O Criciúma anunciou que os primeiros 150 torcedores que procurarem o Hemosc (Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina) para doarem sangue ganharão um ingresso de arquibancada para o jogo contra o Sport. O Tigre também informou que, para garantir o ticket, o torcedor deverá levar a declaração ou protocolo de doação do Hemosc na secretaria do clube até sexta-feira, com o horário limite até às 18h.

Também vale destacar que o Hemosc fica localizado na Avenida Centenário, no bairro Santa Barbara. Além disso, a instituição dá preferencia ao atendimento agendamento, que pode ser feito tanto através do site quanto pelo WhatsApp, nos seguintes números: (48) 3444-7407 e (48) 3444-7414. As doações podem ser realizadas de segunda a sexta-feira das 9h às 18h.

Já para quem não for ou não puder participar da ação, o ingresso custa R$ 120 (R$ 60 a meia) para a arquibancada e R$ 200 (R$ 100 a meia) para a cadeira do estádio Heriberto Hülse.

Em tempo: o Criciúma recebe o Sport no próximo domingo, às 11h, em partida válida pela terceira rodada da Série B do Brasileirão. Atualmente, o Leão ocupa a sexta colocação, com quatro pontos, enquanto o Tigre está em sétimo, com três pontos.

