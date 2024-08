Torcedores do Corinthians são flagrados debochando de gremistas por enchentes no RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/08/2024 - 0:15 Para compartilhar:

Uma cena chocante foi flagrada durante o jogo entre Corinthians e Grêmio na noite desta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Na arquibancada da Neo Química Arena, dois torcedores corintianos foram filmados zombando do desastre ambiental que atingiu o estado do Rio Grande do Sul nos meses de abril e maio de 2024.

No vídeo, os homens vestem uniformes da equipe paulista e fazem gestos imitando a ação de nadar. A provocação é feita em direção à torcida gaúcha. Os dois torcedores também repetem gestos obscenos para os gremistas e xingam os adversários. Em determinado momento, é possível ver que um dos homens diz: “vai chover”.

O momento foi compartilhado no X, o antigo Twitter, pelo perfil “FBI Tricolor”. Em poucos minutos, a postagem viralizou nas redes sociais e passou a ser compartilhada por torcedores de diversos times. A maioria dos usuários da plataforma condenou o ocorrido.

No começo do ano, o Rio Grande do Sul sofreu com fortes chuvas e as maiores enchentes da história do Estado. Ao todo, foram 469 cidades atingidas, cerca de 2 milhões de pessoas impactadas e 169 mortes confirmadas. O Grêmio, inclusive, foi imensamente afetado pela tragédia.

Ao lado do Internacional e do Juventude, o clube gaúcho viu seu estádio e centro de treinamento serem alagados, ficando sem condições de serem utilizados por mais de dois meses. A equipe de Renato Gaúcho ainda não retornou a Arena do Grêmio devido aos estragos causados pela chuva.