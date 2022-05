Torcedores do Corinthians protestam após empate com o Always Ready: ‘Time sem vergonha’ Setor Norte da Neo Química Arena puxou cânticos criticando a atuação do Timão contra os bolivianos na Libertadores

Parte da torcida do Corinthians ficou na bronca com o time após o empate do clube alvinegro por 1 a 1 com o Always Ready-BOL, pela rodada final da fase de grupos da Libertadores. O resultado contra os reservas da equipe boliviana deixou o Timão na segunda posição do Grupo E.





Após o apito final, o setor Norte da Neo Química Arena, onde ficam as torcidas organizadas, entoou os cânticos: “Tem que ser homem pra jogar no Coringão”, “Joga por amor ou joga por terror” e “Time sem vergonha”.

O Corinthians foi o único do grupo que não venceu o Always Ready, mas avançou às oitavas de final do torneio.

O sorteio para definir as oitavas de final e o chaveamento da Libertadores acontece na sexta-feira (27), às 13h (horário de Brasília). As partidas de ida das oitavas estão programadas para acontecer entre os dias 28, 29 e 30 de junho, enquanto os duelos da volta nos dias 5, 6 e 7 de julho.

O próximo compromisso do Corinthians é no domingo (29), às 18h, na Neo Química Arena, contra o América-MG, pela oitava rodada do Brasileirão.

