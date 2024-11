Torcedores do Corinthians jogam cabeça de porco durante clássico

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/11/2024 - 9:26 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 5 NOV (ANSA) – Torcedores do Corinthians arremessaram uma cabeça de porco no gramado da Neo Química Arena durante o clássico contra o Palmeiras na noite da última segunda-feira (4), partida que terminou com vitória alvinegra por 2 a 0.

O incidente aconteceu no primeiro tempo, em uma cobrança de escanteio do clube alviverde, mas a cabeça de porco – que faz alusão ao apelido do Palmeiras – não atingiu nenhum jogador.

Yuri Alberto, atacante do Corinthians, deu um chute na peça para retirá-la de campo e depois admitiu que pensou que se tratava de uma almofada.

“Eu quase quebrei o pé, pensei que era uma almofada ou algo assim, mas era uma cabeça de porco”, disse o centroavante após o jogo. A polícia investiga para identificar os responsáveis pelo ato. (ANSA).