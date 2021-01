Torcedores do Corinthians aprovam possível retorno de Romero: ‘Dou até carona para Itaquera’ Especulado no Timão, paraguaio ganhou elogios dos internautas nas redes sociais

Os torcedores do Corinthians criaram a expectativa de rever o maior artilheiro da Arena Corinthians retornando ao clube paulista. Após ser veiculado na Argentina que o paraguaio Ángel Romero poderia pintar no Parque São Jorge, os internautas confirmaram o alvoroço e apontaram que aceitariam o jogador novamente no Timão.

Conhecido por sua entrega em campo, o bicampeão brasileiro com o Corinthians deixou o clube em 2019, mas, carrega consigo o total de 27 gols no estádio do time paulista e é o estrangeiro que mais vezes vestiu o uniforme, somando 222 jogos. O atacante está com 28 anos.

No Twitter, o nome do atleta chegou a ser um dos temas mais comentados na manhã desta terça. Embora o clube negue a informação sobre a chegada de Romero, se depender das redes sociais, o paraguio já pode vestir a camisa do Corinthians.

Um dos torcedores escreveu que aceitaria “fácil” a volta do paraguaio. Outro, ainda mais animado, disse que inclusive levaria Romero até Itaquera – região onde se localiza o estádio do time de São Paulo. Veja abaixo a repercussão:

