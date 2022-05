Torcedores do colombiano Deportivo Cali são detidos na Argentina com facas e punhais

Um total de 17 torcedores do Deportivo Cali colombiano portando facas, punhais e luvas foram detidos nesta quinta-feira pela polícia da cidade de Buenos Aires, horas antes de seu time enfrentar o Boca Juniors na Bombonera pela Copa Libertadores.

“Acabamos de evitar uma tragédia, com as armas que confiscamos estamos evitando uma tragédia. Vamos pedir a intervenção da Migração, um juiz federal vai ter que agir para deportá-los imediatamente”, declarou o ministro da Justiça e Segurança de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, segundo nota dessa pasta.





A operação foi realizada por funcionários da Divisão de Condutas Criminais da Diretoria de Eventos Esportivos da polícia da capital no bairro de Puerto Madero, onde os torcedores do Deportivo Cali se reuniram para ir ao estádio do Boca em uma partida chave que definirá a classificação para a segunda fase da Libertadores na sexta-feira.

“Um grupo começou a querer fugir e foi aí que foram cercados por policiais que passaram a revistá-los, encontrando punhais, facas, lâminas, luvas e garrafas de vidro. Tudo isso foi apreendido e será colocado à disposição da Justiça”, indicou o ministro e especificou que cerca de 50 pessoas foram detidas cerca de 50 pessoas.

Em seguida, “por determinação judicial, 17 torcedores foram detidos por ataque e resistência à autoridade”, disse uma segunda fonte.

O grupo tinha em sua posse “49 ingressos a 3.000 pesos (cerca de 24 dólares) e 33 ingressos protocolares (gratuitos), todos para o jogo contra o Boca”, acrescentou.

As agências de segurança estavam em alerta não por causa da partida do Cali contra o Boca, mas por causa de um confronto que têm com o Racing Club barrabrava, que também joga nesta quinta-feira contra o River Plate uruguaio pela Copa Sul-Americana em seu campo em Avellaneda, apenas 4 quilômetros da Bombonera e apenas duas horas antes do clube colombiano.

Na quarta-feira, vários ‘barrabravas’ de Cali foram feridas com facas, um deles gravemente, quando foram atacados por outros do Racing dentro de um trem parado em uma estação na periferia sul de Buenos Aires.

Os argentinos aparentemente os atacaram em vingança pelo roubo de uma grande bandeira ocorrido na semana passada, quando torcedores violentos do Cali roubaram a bandeira azul e branca, antes da partida do Racing contra o peruano Melgar pela primeira fase da Copa Sul-Americana.

O roubo desencadeou uma série de ameaças cruzadas nas redes sociais e promessas de vingança.

Na quarta-feira, foram detidas outras oito pessoas de nacionalidade colombiana, uma das quais vive na Argentina e as restantes no Chile, disse à AFP uma fonte do Ministério Público.

Esses oito torcedores serão investigados na noite desta quinta-feira, simultaneamente ao jogo, pela Unidade de Flagrância Fiscal.

ls/cl/aam