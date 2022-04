Torcedores do Bragantino sofrem ofensas racistas diante do Estudiantes

O Estuadiantes derrotou o Red Bull Bragantino, na última terça-feira (26), por 2 a 0 na Argentina. Além do belo gol do ex-Corinthians Mauro Boselli, outro fato que chamou atenção na partida foram as ofensas racistas sofridas pelos torcedores do time paulista.





Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra torcedores do Estudiantes realizando gestos racistas em setor ao lado da torcida visitante no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata.

❌ | Torcedores do Bragantino foram vitimas de racismo na partida de ontem contra o Estudiantes, na Argentina.



No vídeo, é possível ouvir gritos de 'mono' (macaco, em espanhol), além de sons que imitam macaco.pic.twitter.com/PVkD8nXZzv — Meio Campo F.C. ⚽ (@MeioCampoFC) April 27, 2022

Ao GE, um dos torcedores presentes em La Plata disse que presenciou as ofensas racistas

“A gente chegou em cinco torcedores no estádio, bem antes do jogo, e começaram a xingar bastante. Mas quando chegou um pessoal de Bragança, que hoje mora em Buenos Aires, e tinha um negro com eles, aumentaram muito as ofensas. A todo momento eles ficavam fazendo vários gestos como se tivessem descascando uma banana”, disse Cyro Souza.

O massa bruta afirmou que vai tomar atitude e denunciar o caso para a Conmebol. Até o momento, o clube argentino não se pronunciou sobre o episódio.