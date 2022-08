Torcedores do Botafogo vão propor tombamento do muro de ídolos para evitar destruição

Parceria Lance & IstoÉ 25/08/2022 - 5:00 Compartilhe

Os torcedores do Botafogo vão tentar uma cartada final para salvar o muro dos ídolos do clube, localizado em frente à sede de General Severiano. A estrutura está prestes a ser demolida por conta de obras de revitalização do antigo Canecão.

Em entrevista ao LANCE!, Rafael Mois, um dos representantes da “Loucos pelo Botafogo” e um dos idealizadores do muro dos ídolos, explicou que os torcedores entrarão com uma ação pelo tombamento da estrutura como um acervo. O grupo, contudo, já tem um “plano B” caso a coisa não ande.

– A gente teve a ideia do tombamento… Queremos propor aos responsáveis pelo Botafogo. A ideia é que se torne um patrimônio imaterial e cultural da cidade, até porque deixou de ser algo da torcida do Botafogo. É um patrimônio da cidade. Vamos sentar com o presidente, com os políticos e responsáveis para tentar tombar o muro, para que não possa ser mexido e sim conservado. Caso não seja tombado, vamos fazer em General Severiano, o que há de ser estudado… Em uma terceira via, levar (o muro) para o Nilton Santos. Há discussão se vai ser dentro ou fora, mas a ideia da Loucos Pelo Botafogo é continuar o projeto. Se conseguirmos o tombamento, será excelente, mas se não for isso, vamos levar para General Severiano ou para o Nilton Santos – relatou.

O muro dos ídolos foi uma ideia dos próprios torcedores do Botafogo e acabou virando praticamente uma unanimidade no imaginário dos botafoguenses.

– A ideia começou em 2007. Quando a gente passa em frente ao Botafogo, o clube é tombado, então não tinha nada fazendo menção ao clube. Não existia a loja, não tinha a bandeira, não tinha o muro. Muitos que passavam lá , não sabiam que era a sede do Botafogo. Fizemos isso para dar visibilidade ao clube. Revitalizamos a área. O muro era todo pichado, mal iluminado, trocamos iluminação, podamos árvores e fizemos a primeira versão que foi aceita pela população e até pela universidade, que não apagou a imagem, e pela torcida. Aí vem a segunda versão em 2014, com os ídolos de 1910 até os dias de hoje, encaixando ídolos que se confundem com jogadores da Seleção. O Botafogo foi quem mais deu jogadores à Seleção. Conseguimos fazer uma versão bacana. Virou um ponto turístico; os turistas que vão para a Urca passam e tiram foto. ídolos deram depoimento, alguns dizem que é a maior homenagem que poderiam receber. O Loco Abreu veio do Uruguai para assinar o muro – contou.

Durcesio Mello, presidente do Botafogo explicou que a questão envolvendo o muro já se encaminha para um fim e a tendência é que a estrutura realmente seja demolida. Rafael, porém, mantém esperanças.

– Vai ter toda uma mobilização da torcida que adora o muro, com pessoas influentes e vamos fazer um projeto para agregar todo mundo – garantiu.

