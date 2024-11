Torcedores do Botafogo recorrem a missa no Cristo e sal grosso em treino às vésperas das finais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/11/2024 - 22:45 Para compartilhar:

Em semana decisiva para o Botafogo, com um confronto direto nest terça-feira contra o Palmeiras pela liderança do Campeonato Brasileiro e a final da Libertadores no próximo sábado contra o Atlético-MG, os torcedores do clube carioca resolveram não brincar com a sorte e recorreram a todas as ajudas para enviar boas energias para o time.

Nesta segunda-feira, botafoguenses fizeram uma missa aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com a presença de aproximadamente 1000 torcedores. Esse não foi o único ‘ato de fé’ da torcida. No último treino da equipe antes de encarar o Palmeiras, um torcedor levou sal grosso para o Estádio do Engenhão, onde estava o time.

Muitos torcedores marcaram presença no estádio, durante o treino desta segunda-feira, já que este é o último contato com o time, antes da decisão da Libertadores, pois após ir para São Paulo enfrentar o Palmeiras, o Botafogo vai viajar direto para Buenos Aires.

No Campeonato Brasileiro o Botafogo perdeu a liderança na última rodada, para o Palmeiras, mas pode recuperá-la em caso de vitória contra o time paulista, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília). As duas equipes estão empatadas com 70 pontos, mas o Palmeiras está na liderança por ter uma vitória a mais (21 a 20).

Na Libertadores, contra o Atlético-MG, o clube carioca tenta uma conquista inédita, em sua primeira final. O jogo acontece em final única, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, no próximo sábado, 30, às 17h (de Brasília).