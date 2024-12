Torcedores do Botafogo comemoram título da Libertadores em praia do Rio; veja imagens da festa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/12/2024 - 19:03 Para compartilhar:

Os jogadores do Botafogo desembarcaram no Rio de Janeiro na tarde deste domingo, 1º, retornando à cidade onde o clube é sediado um dia depois de conquistar o inédito título da Libertadores da América.

Com um jogador expulso no início da partida, o Botafogo ergueu a taça após uma vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

Em comemoração, milhares de apoiadores do Glorioso se reuniram na Praia de Botafogo para receber o time. Veja abaixo uma galeria de imagens da festa: