Torcedores de São Paulo e Santos brigam em Campinas; ao menos dois são baleadas

Torcedores de São Paulo e Santos entraram em confronto neste domingo, em Campinas, antes de as duas equipes se enfrentarem no Morumbi, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com relatos de torcedores ao Estadão, ao menos dois são-paulinos foram baleados, mas passam bem. Não houve mortes.

A briga ocorreu na região da avenida John Boyd Dunlop. A Polícia Militar de Campinas foi acionada para dispersar a confusão. Ninguém foi preso.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver os torcedores com pedaços de paus e rojões. Um santista ainda aparece disparando tiros contra os são-paulinos. Os torcedores envolvidos na confusão são ligados às principais organizadas dos clubes.

Por causa da pandemia do coronavírus, os estádios não podem receber público. No Morumbi, o Santos venceu por 1 a 0, com gol de Jobson no segundo tempo.

