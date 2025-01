Torcedores de Corinthians e São Paulo entram em confronto antes de jogo neste domingo

Torcedores de Corinthians e São Paulo entram em confronto, na tarde deste domingo, 26, horas antes da partida entre as equipes pelo Campeonato Paulista de Futebol masculino. A briga aconteceu na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste da capital. A Polícia Militar (PM) foi acionada para conter o confronto.

Vídeos registrados por testemunhas circularam nas redes sociais mostrando o momento da briga entre os torcedores rivais. Nas imagens é possível ver as torcidas carregando pedaços de paus e correndo, e perceber barulho de rojões.

A Polícia Militar de São Paulo informou que aproximadamente 50 torcedores, entre corintianos e são-paulinos, seguiam a pé para a Federação Paulista de Futebol (FPF) quando ocorreu o confronto, por volta das 13h20.

Agora, a Polícia Civil irá apurar as causas e eventuais responsabilidades pela briga.

O São Paulo receberá o Corinthians, às 18h30 deste domingo, no estádio do Morumbis, na zona sul.

