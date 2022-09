Torcedores da Juve entoam cântico antissemita contra Fiorentina

Ansa 04/09/2022 - 13:50 Compartilhe

FLORENÇA, 4 SET (ANSA) – Torcedores da Juventus entoaram um cântico antissemita contra a Fiorentina antes da partida entre os dois clubes no estádio Artemio Franchi, em Florença, no último sábado (3).







Ainda antes do apito inicial, um grupo de juventinos cantou uma música com a seguinte letra: “O roxo é a cor que eu odeio, é a cor que eu mais odeio; vamos esterilizar as mulheres, assim eles não vão mais nascer. […] Os roxos não são italianos, mas são uma massa de judeus”.

Casos de antissemitismo e preconceito são frequentes no futebol italiano, onde muitas torcidas organizadas são ligadas a movimentos de extrema direita e até neofascistas.

O jogo entre Fiorentina e Juventus terminou empatado em 1 a 1, com gols de Milik, pela Velha Senhora, e Kouamé, pela Viola.

(ANSA).