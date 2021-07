Torcedores comemoram nas ruas de Roma classificação da Itália para final da Euro

Bandeiras italianas por toda parte e gritos de ‘Forza Italia’ a plenos pulmões, buzinas de carros e muita fumaça colorida… Roma e toda a Itália explodiram de alegria após a classificação da ‘Nazionale’ para a final da Eurocopa, depois de vencer a Espanha nesta terça-feira nos pênaltis, no estádio de Wembley, em Londres.

Depois do duro golpe que representou o gol de empate de Álvaro Morata na reta final (80 minutos) e do sofrimento nos pênaltis, centenas de torcedores reunidos na ‘fan-zone’ da Piazza del Popolo entraram em êxtase após a última cobrança, do ítalo-brasileiro Jorginho.

“Forza Italia”, gritavam jovens reunidos em frente a dois telões gigantes, enquanto bandeiras italianas tremulavam apaixonadamente.

Também foi ouvido o hino da banda americana White Stripes, ‘Seven Nation Army’, uma canção muito cantada pelos ‘tifosi’ desde a vitória na Copa do Mundo de 2006.

Na Piazza Campo de’ Fiori, na ‘Cidade Eterna’, os torcedores também se reuniram para comemorar a classificação para a final.

Outras grandes cidades do país, como Milão e Turim, tiveram cenas semelhantes.

Itália e Espanha empataram em 1 a 1 em Wembley após o tempo regulamentar e a prorrogação, com gols do italiano Federico Chiesa (60) e do espanhol Alvaro Morata (80).

Nas penalidades máximas, Manuel Locatelli falhou, enquanto na Espanha Dani Olmo disparou alto demais, para fora, e Morata chutou nas mãos de Gianluigi Donnarumma.

Na grande final de domingo, também em Wembley, a Itália vai enfrentar o vencedor da segunda semifinal, entre Inglaterra e Dinamarca, que duelam nesta quarta-feira (16h, horário de Brasília) em Londres.

