Torcedores celebram empate do Flamengo e criticam: ‘Atuação vergonhosa mas ótimo resultado’ Rubro-negro empatou com o Athletico Paranaense na Arena da Baixada em 2 a 2 pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil

Athletico Paranaense e Flamengo empataram em 2 a 2 pela semifinal da Copa do Brasil, levando a decisão para o jogo de volta no Maracanã. O resultado foi até celebrado pelos torcedores do clube carioca nas redes sociais, mas os internautas também criticaram a atuação dos atletas Rubro-negros na partida.

– Atuação vergonhosa do flamengo. Porém, ótimo resultado! Agora é só fazer o dever de casa! – destacou um torcedor.

– O Flamengo me leva do inferno ao céu em questões de segundos, incrível – ressaltou outro internauta.

– Zagueiro do Athletico fez mais por nós do que o próprio zagueiro do Flamengo – brincou outra torcedora.

Flamengo e Athletico Paranaense voltam a se enfrentar para definir um dos finalistas da Copa do Brasil na próxima quarta-feira. Com o empate, os clubes vão para o jogo de volta sem vantagem de resultados.

Veja abaixo estes e outros tuítes originais.

