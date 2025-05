Torcedores celebram chegada de Ancelotti na seleção brasileira

SÃO PAULO, 12 MAI (ANSA) – Por Renan Tanandone – A contratação do técnico italiano Carlo Ancelotti para comandar a seleção brasileira provocou uma onda de otimismo entre os torcedores, que desejam ver a “Amarelinha” reencontrar seu bom momento.

Desde que Tite deixou o cargo em 2022, após a Copa do Mundo do Catar, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apostou em Fernando Diniz e Dorival Júnior, mas nenhum deles se firmou. Com o multicampeão Ancelotti, a esperança é que a pentacampeã possa convencer mais em campo.

Nessa linha de pensamento, o torcedor Vinicius Barbosa avaliou que a contratação do europeu foi um “marco” e afirmou que o vasto currículo de Ancelotti vai fazer a diferença.

“É algo novo, que promete trazer uma identidade renovada.

Estou ansioso e entusiasmado para ver seu trabalho em campo, experiência e visão, que certamente farão a diferença”, disse.

Outro torcedor que compartilhou a opinião de Barbosa foi Filipe Lima, que mencionou estar “feliz” com a novidade, além de recordar que o italiano trabalhou no Real Madrid com alguns jogadores da seleção, entre eles Vinicius Junior, Rodrygo e Éder Militão.

“É um técnico vencedor, que consegue criar um clima de família. É um treinador competente e que já mostrou que sabe ganhar títulos e formar um grupo. Estou bastante ansioso para ver a gestão dele. Acho que se tinha um nome bom para seleção, o Ancelotti era o melhor mesmo”, analisou.

Para Dimas Lignelli, torcedor santista descendente de italianos, a chegada de Ancelotti “talvez seja a peça” que faltava para a seleção brasileira, ou seja, “um técnico vencedor”.

“Um dos técnicos mais vencedores da história do futebol e com histórico de bom relacionamento com brasileiros desde a época em que ainda era jogador. Nós temos bons atletas e que possuem destaque em clubes europeus. Faltava um técnico vencedor, sendo Ancelotti talvez a peça que faltava”, afirmou.

Já Marcel José, palmeirense ítalo-brasileiro, acredita que Ancelotti “é um técnico de primeira prateleira e extremamente vitorioso”, mas alertou que desembarcará em um “futebol onde não conhece tão bem” e ainda terá que enfrentar “a politicagem da CBF”. Apesar disso, ele destacou que a “parte boa é que os jogadores não terão que se adaptar a ele”.

Ancelotti era o grande sonho da CBF, chefiada por Ednaldo Rodrigues, e sua chegada encerrou uma longa e caótica novela iniciada em 2022.

O europeu vai comandar a “Amarelinha” até o Mundial de 2026 e já deverá estar no banco de reservas nos dois próximos compromissos da seleção diante de Equador e Paraguai, em junho.

Faltando quatro rodadas para o fim das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil ocupa a quarta posição, com 21 pontos, seis atrás da Venezuela, primeira equipe de fora do grupo dos seis primeiros. (ANSA).