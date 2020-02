Torcedor sósia de Neto aparece no Paraguai e apresentador brinca com uso da sua imagem

Durante a transmissão da vitória por 1 a 0 do Guarani, do Paraguai, sobre o Corinthians uma fato curioso aconteceu. No final do primeiro tempo do jogo, válido pela Copa Libertadores, a geradora das imagens mostrou um torcedor nas arquibancadas, o registro passaria despercebido se o homem não fosse muito parecido com o ex-jogador e apresentador Neto.

A imagem viralizou na internet e até mesmo o apresentador entrou na brincadeira. Neto utilizou suas redes sociais para debochar do fato e disse que não autorizou o uso da sua imagem.

“Quero direito de imagem por usarem minha imagem na TV indevidamente lá no Paraguai”, publicou o apresentador.