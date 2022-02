Torcedor morre após queda de torre de iluminação em estádio de futebol na Espanha

Um torcedor morreu e outro ficou ferido após a queda de uma torre de iluminação e de um outdoor publicitário em um estádio de futebol na Espanha. O acidente aconteceu na tarde deste domingo na cidade de Pola de Lena, nas Asturias, durante o jogo entre o time da casa Lenense e o Lealtad, outro clube asturiano da cidade de Villaviciosa. As equipes disputam a quinta divisão espanhola e duelavam no Estádio El Sotón.

A prefeita da cidade, Gemma Álvarez, diz que ainda não é possível confirmar os motivos da queda da torre de iluminação, mas fortes ventos foram registrados na região na hora da partida. A vítima fatal recebeu os primeiros atendimentos ainda no estádio, porém não resistiu após manobras de reanimação. Outro torcedor foi levado de ambulância para um hospital próximo ao estádio. Ele estava com traumatismo craniano. De acordo com outras testemunhas, o outdoor caiu primeiro e derrubou, consequentemente, a torre de iluminação à sua frente.

“A tristeza que nos aflige pelo infortúnio que aconteceu esta tarde em nosso estádio é tão grande que não podemos fazer nada além de chorar e lamentar os danos pessoais. Há um sócio falecido e outro ferido que terão sempre este clube, o seu clube, ao seu lado e o da sua família. Todo o resto não importa. Apenas eles. Estamos consternados”, escreveu o Lenense em suas redes sociais.

“Estávamos de costas, porque íamos cobrar um tiro de meta. Nesse momento, nos giramos por causa do ruído e vimos cair a torre, como se fosse em câmera lenta, em cima de dois homens”, relatou Pablo Ferreiro, ponta do Lealtad, ao jornal local La Nueva España.

A federação asturiana também se manifestou sobre o acidente. “Desejamos expressar as nossas condolências ao Lenense e à família do torcedor falecido no triste acidente ocorrido no Estádio El Sotón. Da mesma forma, desejamos uma rápida recuperação ao outro sócio que foi ferido.” A Real Federação Espanhola de Futebol adotou o mesmo tom. “Toda a família do futebol espanhol junta-se a estas condolências prestadas pela federação asturiana.”

