Torcedor invade campo durante jogo Mallorca x Barcelona pelo Espanhol

Um torcedor vestido com a camisa 10 da seleção argentina invadiu o gramado, aos sete minutos do segundo tempo, durante o jogo entre Mallorca e Barcelona, neste sábado, pela 28.ª rodada do Campeonato Espanhol, a primeira depois da pandemia do coronavírus.

O torcedor entrou pelo lado da meta do goleiro Ter Stegen, quando o Barcelona já vencia por 2 a 0. Aparentemente tranquilo, o fã de Messi não resistiu à ação dos quatro seguranças destacados para o retirarem de campo.

Como acontece nas grandes ligas europeias, por causa da pandemia, não foi permitida a entrada de torcedores no Estádio Iberostar, em Palma de Maiorca, onde o Barcelona venceu por 4 a 0 e ratificou sua posição de líder do Espanhol, independentemente do resultado do jogo deste domingo entre Real Madrid e Eibar.

Com dez jogos a serem disputados, o Barcelona soma 61 pontos, cinco a mais que o Real, que tem 11 partidas para jogar. Com 50 pontos, o Sevilla é o terceiro colocado, seguido por Real Sociedad e Getafe, que soma 46 cada.

Veja também