Torcedor, Gabriel Pires coloca Dodô como melhor jogador que viu ao vivo no Botafogo e diz: ‘Me sinto pronto’

Gabriel Pires foi apresentado pelo Botafogo na manhã desta terça-feira no Estádio Nilton Santos. Torcedor assumido do clube, o meio-campista de 28 anos destacou a realização de um objetivo de criança ao defender o Alvinegro.

– A sensação é ótima, tem um gosto mais que especial, é meu clube de coração, seguia acompanhando lá fora, o que atrapalhava um pouco era o fuso-horário, mas sempre acompanhava como dava. Agora estou aqui, feliz, empolgado, motivado com o projeto. Chegar nessa altura de uma nova era do Botafogo é muito bom, estou muito feliz – afirmou.

Gabriel estava no Al-Gharafa, do Qatar, e não faz uma partida oficial desde o dia 22 de abril. Apesar do longo tempo de inatividade, a estreia pelo Botafogo não vai demorar a acontecer no que depender pelo jogador.

– Eu me sinto pronto já, estou há muito tempo sem disputar uma partida, mas sempre me cuidei quando estive parado, isso não é nenhum problema para mim. Só preciso do ritmo de jogo e minutagem – garantiu.

A relação do jogador com o Botafogo vem de berço. Nascido em 1993, Gabriel é torcedor de arquibancada do clube de General Severiano.

– Foi meu primo foi o maior motivador para eu ser botafoguense, ele me dava as camisas, e meu tio-avô que também foi fundamental. Quando eu estava indo aos estádios era na época do Dodô, era o time que eu gostava de ver jogar, época do Zé Roberto, Lúcio Flávio. Pra mim foi o Dodô (melhor jogador que viu jogar pelo clube ao vivo) – contou.

Onde atua

– Eu atuo no meio-campo nas posições que o treinado preferir, mas joguei mais vezes como 8, segundo volante, ali tive mais sequência, acredito que não tenha nenhuma preferência. Prefiro jogar. Onde posso ajudar mais quem vai determinar é o treinador. O importante é fazer gol, ajudar e a gente conseguir melhores resultados.

Família

– Estou muito tempo fora e ter a família perto é algo muito emocionante para mim. Poder ter meus filhos perto de mim é emocionante.

Se apresentar ao torcedor

– Para mim é motivador, é bom as pessoas não me conheceram e eu ter a oportunidade de me apresentar. É mais um ponto para mostrar meu trabalho e mostrar quem eu sou. É motivador.

Gabriel Pires chega por empréstimo junto ao Benfica-POR até junho de 2023, mas o contrato pode ser estendido até o fim do ano. Ele é uma das dez contratações feitas pelo Glorioso na segunda janela de transferências desta temporada.

