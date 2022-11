Torcedor exibe cartaz durante jogo do Flamengo: ‘Rodinei é melhor que Daniel Alves’

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 09/11/2022 - 22:51 Compartilhe

No jogo entre Flamengo e Juventude nesta quarta-feira, no Alfredo Jaconi, um torcedor chamou atenção nas arquibancadas. O homem levou um cartaz com um ‘recado’ para o técnico Tite, em que escreveu que Rodinei é melhor que o convocado para a Copa do Mundo Daniel Alves.

A imagem foi capturada pela transmissão da ‘TV Globo’, que logo em seguida cortou a imagem para um torcedor que se denomina como sósia de Rodinei. Ainda no primeiro tempo, foi o lateral do Flamengo que deu condição para o gol de empate do Juventude, que virou a partida.

A convocação de Daniel Alves gerou bastante polêmica nas redes sociais e críticas de jornalistas. Aos 39 anos, o jogador defende o Pumas, do México, mas não entra em campo desde setembro. Maior campeão da história do futebol, o jogador defendeu grandes clubes como Barcelona, PSG e Juventus.

Rodinei estava na lista inicial dos 55 nomes de Tite, mas não garantiu vaga na Seleção Brasileira para a Copa. Aos 30 anos, o atleta viveu uma das melhores temporadas da carreira e foi importante nas conquistas da Copa do Brasil e Libertadores pelo Flamengo.

