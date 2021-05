Torcedor em 2001, Filipe Luís lembra emoção do gol do Pet, que manda recado: ‘Você conquista o que merece’ Após a vitória no Fla-Flu e o título do Carioca - o terceiro seguido do Flamengo -, o lateral-esquerdo recordou o Tri de 2001, com o histórico gol de Petkovic, de falta

O lateral-esquerdo Filipe Luís nunca escondeu sua paixão pelo Flamengo. Após conquistar o Campeonato Carioca neste sábado, com vitória no clássico com o Fluminense, o camisa 16 avaliou como “espetacular” a conquista, relembrando o sentimento que viveu em 2001, como torcedor, para exaltar a importância do Estadual. Naquele ano, Petkovic fez o gol que garantiu o Tri contra o Vasco.

– Espetacular (o Carioca do Flamengo). Sabemos que muitos consideram obrigação, mas é um campeonato muito difícil. Adversários com muita qualidade, clássicos. Nosso time fez um jogo que vou dormir muito orgulhoso. Todos muito concentrados, dando tudo, no último minuto o Everton dando carrinho. Sou o jogador mais feliz da terra, por estar jogando no time de coração. Vi o Pet fazer aquele gol de falta e hoje é um orgulho imenso ser tri também – afirmou o lateral-esquerdo, ainda no Maracanã, após o Fla-Flu.

O ídolo Petkovic ouviu a manifestação de Filipe Luís e mandou um recado ao atleta. Segundo o sérvio, que, além de ter participado dos títulos do Carioca em 2000 e 2001, voltou ao Flamengo em 2009, ano do último Tri do clube até este sábado, o sucesso do lateral e deste atual grupo rubro-negro é merecido.

– Pensei em várias formas de homenagear, mas na verdade só tenho a agradecer. Obrigado por me fazerem presente sempre. Obrigado Filipe Luís, obrigado Flamengo, obrigado Nação. Parabéns por mais um grande título – afirmou Pet, antes de completar:

– Você conquista o que você merece, pelo o que você luta e se esforça para conquistar. Fico muito feliz de um vencedor como ele estar orgulhoso com uma conquista como eu me orgulhei há vinte anos atrás. Eu vivi o penta-tri com eles, mas dentro de campo. Hoje vivo o hexa-tri fora de campo, igual aos mais de 40 milhões de torcedores. Isso faz eu reviver, sentir novamente uma grande emoção.

