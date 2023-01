Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 15/01/2023 - 21:16 Compartilhe





Um episódio lamentável marcou o Derby Londrino deste domingo entre Tottenham e Arsenal, válido pela Premier League e vencido pelos Gunners por 2 a 0. Após o apito final no Tottenham Hotspur Stadium, o goleiro Aaron Ramsdale, do time visitante, foi chutado por um torcedor da equipe da casa.

A situação aconteceu após uma discussão entre Ramsdale e o atacante brasileiro do Tottenham, Richarlison. Em seu site oficial, os Spurs condenaram a agressão e prometeram identificar o torcedor responsável pelo ataque ao goleiro do Arsenal.

– Estamos chocados com o comportamento de um torcedor que tentou atacar o goleiro do Arsenal, Aaron Ramsdale, no final da partida de hoje. A violência de qualquer forma não tem lugar no futebol. O clube revisou suas imagens de circuito interno para identificar o torcedor e trabalhará com a Met Police (Polícia Metropolitana), Arsenal e Aaron Ramsdale para tomar as medidas mais fortes possíveis, incluindo uma proibição imediata no Tottenham Hotspur Stadium – declarou o Tottenham em nota oficial.





Club statement on today's full-time incident at Tottenham Hotspur Stadium. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 15, 2023

+ Veja a tabela da Premier League 2022/23

Com a vitória no clássico, o Arsenal disparou na liderança da Premier League e chegou aos 47 pontos, oito de vantagem para o vice-líder Manchester City. Os Gunners não conquistam uma edição do Campeonato Inglês desde a temporada 2003/04.

E MAIS:



E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias