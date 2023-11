Torcedor do PSG é esfaqueado em briga com torcida do Milan antes de jogo da Liga dos Campeões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/11/2023 - 9:31 Para compartilhar:

Um torcedor do Paris Saint-Germain ficou gravemente ferido numa briga de torcida com seguidores do Milan, na madrugada desta terça-feira, horas antes da partida envolvendo os dois times, em Milão, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. O torcedor do time francês, de 34 anos, foi esfaqueado.

De acordo com a polícia italiana, ele foi esfaqueado na perna por duas vezes e foi levado para o Hospital Policlínico de Milão. O ataque aconteceu durante confronto generalizado que envolveu cerca de 50 torcedores, logo após a meia-noite, numa área da cidade conhecida por ter diversas casas noturnas.

Pouco antes do confronto, a polícia italiana tentou evitar o encontro dos dois grupos de torcedores, mas não teve sucesso. Também houve confronto e dois policiais foram feridos. Um torcedor francês, um dos responsáveis pelos ferimentos, foi detido pelas autoridades logo em seguida.

Episódio semelhante já havia acontecido em setembro na mesma cidade italiana. Um torcedor do Newcastle foi esfaqueado por torcedores do Milan antes da partida entre os dois times pela mesma fase de grupos da Liga dos Campeões.

Milan e PSG vão se enfrentar às 17 horas desta terça-feira, pelo horário de Brasília, no San Siro. O time de Paris lidera o Grupo F, com seis pontos. Já a equipe de Milão ainda busca a primeira vitória, após dois empates e uma derrota. É o quarto e último colocado da chave, com dois pontos.

