Torcedor do Newcastle tatua Joelinton: ‘Fiz porque amo ele’ Brasileiro defende o time da Premier League desde 2019 e é visto como peça central do time principalmente após deixar de ser atacante para ser volante





Um torcedor do Newcastle, o ‘novo rico’ do futebol inglês, fez uma grande tatuagem na barriga de Joelinton, jogador brasileiro visto como ídolo do clube. Na imagem, o volante aparece vibrando e vestindo a camisa do clube. (Veja a imagem abaixo)

O torcedor, que tem várias tatuagens sobre o Newcastle e a paixão pelo futebol, concedeu entrevista ao ‘ge’ e justificou a decisão.

– Fiz porque eu amo ele. Tenho várias coisas do Newcastle. E eu planejo preencher o espaço sobrando – conta o torcedor, apontando a parte livre da barriga – disse ele.



Tatuagem mostra Joelinton vibrando e vestindo a camisa do clube (Foto: Arquivo pessoal)

O torcedor deixou claro que é fã do jogador por seus feitos na Inglaterra e que pouco conhece a história do pernambucano que jogou no Sport entre 2014 e 2015, mas fez carreira na Europa no Hoffenhein (ALE) e Rapid Wein (AUS) antes de jogar pelo time inglês a partir de 2019.

-O Newcastle tem uma reputação de ter muitas expectativas. Mas os torcedores só esperam jogadores que tentam. Se nós tivéssemos 11 Joelinton no time, todo mundo estaria feliz – finalizou o torcedor.

ATACANTE QUE VIROU VOLANTE

​Joelinton foi formado como atacante no Sport mas foi reposicionado como volante por opção técnica, se apresentando como um nato roubador de bola e sendo adotado pela torcida como ídolo. Ele é visto como titular absoluto da equipe e peça importante nessa nova fase após a venda do clube.