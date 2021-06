Torcedor do Galo que luta contra o câncer e sonha conhecer a Arena MRV recebe visita de Cuca

Felipe Silveira, o Felipe Fiu, é um torcedor fanático do Atlético-MG. Seu amor pelo clube ganhou ainda mais força quando postou nas redes sociais sua luta contra um câncer,recebendo apoio de torcedores de todos os clubes e ainda do Galo, que interagiu com ele nas redes sociais.

Felipe recebeu uma surpresa na manhã desta quarta-feira, 9 de junho. O atleticano teve a visita do técnico Cuca, do mascote Galo Doido e do presidente Sérgio Coelho no hospital em que está internado, em Belo Horizonte. Outra presença foi do narrador da Rádio Itatiaia, Mário Henrique Caixa.

Felipe Fiu, de 36 anos, postou na última segunda-feira, 7, seu relato na luta contra a doença e um diagnóstico duro, que não poderia ver a Arena MRV, seu sonho, pois seu tempo de vida pode não ser longo o bastante para ver o sonhado estádio alvinegro, pelo câncer de estômago, com quem trava uma batalha desde 2018;

-Hoje a notícia não foi das melhores. Mas estou bem e com coração em paz. Reuniram alguns médicos comigo e meus pais. O que foi tentado até aqui não foi eficaz, tentaram de tudo, mais, infelizmente, e com dor no coração, digo que possivelmente somente com milagre de Deus irei conhecer nossa casa, a Arena MRV. Perspectiva de vida minha são meses. Poucos meses. Meu corpo já está querendo descansar, apesar da cabeça estar boa. Me dói saber que estarei deixando pessoas que amo, minha mãe, minha irmã e seu marido, minha noiva – postou no Twitter.

A mensagem repercutiu rapidamente e o perfil oficial do Galo mandou uma mensagem a Felipe:

-Conte conosco para vencer essa batalha! Lutar e acreditar são verbos que fazem parte da natureza atleticana. O #Galo também torce pela Massa. O #Galo torce por você!.

O perfil da Arena MRV também enviou apoio ao torcedor:

-Lembra do nosso bate-bola em outubro de 2020? Ainda vamos repetir esse encontro na nossa casa muitas e muitas vezes. Mãos dadas como você falou: “Vencer, vencer, vencer, este é o nosso ideal.

Nesta quinta-feira, 10, no jogo do Atlético-MG contra o Remo, pela Copa do Brasil, uma organizada do clube e o artista Thiago Scap vão homenagear Felipe em um mosaico na arquibancada do Mineirão.

Em outras postagens, Felipe Silveira deixou mensagens aos torcedores sobre questões da vida e cuidados com a Covid-19.

-Mais uma vez digo, estou em paz, fiz tudo que a medicina me disponibilizou, segui todos os passos, porém, a vida é assim. Ainda vcs irão ver Twitter meu por aqui, sobre a vida , sobre o Galo. Não estão livres de mim Rsrsr. E um pedido, hoje, quando chegarem em casa, abracem seus pais, seus irmãos, bata o cotovelo no cotovelo de seu amigo, deixem viver, deixem se realizarem. Mais cuidado com essa doença da Covid, ela continua matando gente por aí. Aprendam a escutar mais o próximo, e aceitar o próximo como ele é.

