Torcedor do Flamengo trocaria título carioca por ‘fico’ de Jesus, diz Arnaldo Comentarista esportivo opinou sobre recente interesse do Benfica em retornar com Jorge Jesus para comando da equipe. Para ele, rubro-negros estão focados em manter treinador

O torcedor do Flamengo parece ter voltado novamente suas atenções ao treinador Jorge Jesus. Fundamental na conquista do Brasileirão 2019, assim como na Libertadores do ano passado, o experiente técnico se vê novamente incerto no cargo ao ser especulado no Benfica.

Horas antes da final do Carioca, o Flamengo pode entrar em campo para seu último jogo com Jesus – sem torcida por conta da pandemia de coronavírus. Para o jornalista Arnaldo Ribeiro, em participação no podcast “Posse de Bola”, do “UOL”, a ansiedade do rubro-negro é tanto que é possível trocar a faixa de campeão estadual pela permanência do português.

– Eu acho que o torcedor do Flamengo, particularmente, o que está acontecendo hoje é uma sacanagem. Eu observo na reação dos caras nas redes sociais, porque o torcedor do Flamengo, ele se iludiu da seguinte forma. Quando o Jesus volta para o Brasil de máscara e começa todo o trabalho e renova o contrato com o Flamengo, aquele dia deu para perceber que era uma sensação de alívio entre os rubro-negros, uma sensação assim: ‘O cara renovou, é por um ano só? Vai invadir a outra temporada? Não importa, ele renovou’, o que era a grande preocupação – ponderou Arnaldo, que seguiu:

​

– É claro que o Flamengo é muito maior do que o Jorge Jesus, não tem comparação, óbvio, como qualquer time é maior do que o treinador ou os jogadores, mas para arrumar um treinador bom para suceder o Jesus, não é simples. Eu acho que não tem nenhum brasileiro nessa condição atual e estrangeiros com essas características peculiares, com o fator língua e tudo mais, também não são tantos assim em profusão. Acho muito difícil substituir o Jesus.

Flamengo e Fluminense decidem o Campeonato Carioca, no Maracanã, nesta quarta-feira. Na partida de ida, o Rubro-Negro abriu a vantagem ao vencer por 2 a 1 e ainda conta com o empate para arrematar seu 36º título da competição. Sem Fred, o Tricolor precisa bater o time de Jorge Jesus, o que fez na decisão da Taça Rio, na última semana. O duelo entre o português e Odair Hellmann promete sair fumaça.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também