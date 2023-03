Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 18/03/2023 - 23:57 Compartilhe







Luís Castro quase foi atingido por um torcedor com um copo depois do empate sem gols entre Portuguesa e Botafogo no Luso Brasileiro. O treinador caminhava em direção ao vestiário no momento que o objeto foi arremessado. As imagens foram captadas pela TV Globo.

O treinador precisou esperar os ânimos acalmarem para poder sair do campo de jogo. Luís Castro vem sendo muito questionado em virtude dos últimos resultados do Glorioso e foi muito criticado pelos torcedores depois do jogo deste sábado.

Depois do jogo, Luís Castro foi questionado sobre às críticas da torcida e tratou a situação com normalidade. O comandante agora terá uma semana livre de treinos para corrigir os erros cometidos e preparar os jogadores para os próximos desafios.

O Botafogo entra em campo na segunda-feira (27/03), diante da Portuguesa, às 20h, no Raulino de Oliveira, pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio. O time alvinegro precisa apenas vencer em Volta Redonda para se classificar para decisão.

