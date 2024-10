Torcedor do Barcelona compra 20 camisas em homenagem ao Coldplay e gasta quase R$ 50 mil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2024 - 13:29 Para compartilhar:

Das 1899 camisas produzidas pelo Barcelona com o emblema da banda britânica Coldplay 20 foram compradas por um único torcedor. Ele gastou 8 mil euros (cerca de R$ 48 mil) no uniforme especial que uniu futebol e música graças ao patrocínio máster do Spotify ao clube espanhol.

Cada camisa custa 399 euros (cerca de R$ 2.400). A renda das vendas da camisa vão ser destinadas à organização da ONU que atende aos refugiados, ACNUR.

Além das camisas outros produtos foram produzidos como faixas, moletom e blusas comuns, sem ser o uniforme de jogo. Este, inclusive, vai estrear no sábado no clássico contra o Real Madrid. O Barcelona lidera o Campeonato Espanhol, com 24 pontos em nove rodadas.

Já a equipe feminina vai usar o uniforme com o emblema da banda pela primeira vez no dia 2 de novembro, na partida contra o Eibar. O time tem 18 pontos em seis rodadas, e o Atlético de Madrid tem 19 pontos com uma partida a mais no Espanhol feminino.

Desde que o Sportify se tornou patrocinador do Barcelona a homenagem de cantores e grupos musicais tem sido comum. Nomes como Drake, Rosalía, Karol G e Rolling Stones já passaram pelo uniforme catalão.

A relação com o Coldplay, porém, é especial. Um dos principais sucessos da banda, “Viva la Vida” virou trilha sonora da equipe masculina marcando alguns títulos conquistados pelo clube.