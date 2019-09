Torcedor do Athletico-PR sofre enfarte e morre após o título da Copa do Brasil

O taxista aposentado José Luiz Kuster Contador, de 63 anos, sofreu um enfarte e morreu na noite desta quarta-feira enquanto comemorava o gol do título da Copa do Brasil do Athletico-PR contra o Internacional, em Porto Alegre. Morador de Morretes, no litoral do Paraná, e torcedor rubro-negro, ele se sentiu mal quando viu o time confirmar a vitória por 2 a 1 no estádio Beira-Rio e garantir o título inédito.

“Quando saiu o segundo gol, o coração não aguentou. O cardiologista disse que foi instantâneo, infelizmente morreu na hora e sem volta”, disse o filho do torcedor, Francesco Contador, em entrevista à rádio Banda B. “Quando encontrei meu pai, ele ainda estava quente e sorrindo. Ele estava sorrindo muito, parecendo alguém que foi embora, mas foi embora feliz”, comentou.

Torcedor fanático, José Luiz incentivou a família toda a torcer pela equipe. A vítima de enfarte havia se aposentado há dois anos, quando decidiu sair de Curitiba e morar no litoral do Paraná. “Ele tem ingressos desde a década de 1990 e todos da conquista do Brasileirão de 2001. Ele era fanático mesmo e toda nossa família é. Eu sou, os netos são e vamos manter vivo isso em homenagem a ele”, afirmou Francesco.

O incidente em Morretes não foi o único nesta final da Copa do Brasil. Na última terça-feira, no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, o torcedor Wesley Pontes perdeu a mão esquerda depois de um sinalizador que segurava estourar de forma inesperada. O time se sensibilizou com o caso. “A gente pegou toda cena, foi muito feia. Queria dedicar esse título a ele”, disse o atacante Nikão após a partida.