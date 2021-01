Torcedor declarado do Santos, Projota perderá final da Libertadores por ‘BBB’ Rapper brasileiro estará confinado no reality show da Globo durante decisão contra o Palmeiras, no próximo dia 30. Mesmo se for primeiro eliminado, ele não assistirá a final

O rapper brasileiro Projota não esconde sua paixão por futebol e costuma a compartilhar fotos vestindo o uniforme do Santos nas redes sociais. Contudo, embora o compositor seja fanático pelo time da Vila Belmiro, o desafio de entrar no reality show da Globo “Big Brother Brasil 21” e ganhar R$ 1,5 milhão levou ele a ficar confinado durante a final da Copa Libertadores, que será disputada contra o Palmeiras, no próximo dia 30, no Maracanã.



+ Pensando na final da Liberta, Santos ainda precisa se classificar para próxima temporada da competição via Brasileirão; veja a tabela

Por isso, a única chance de Projota acompanhar a final que pode dar o tetracampeonato continental do Alvinegro é caso o participante desista de entrar no programa até o dia 25, quando estreia a atração. Até lá, ele poderá inclusive não saber se o Peixe se classificou para a próxima edição da Libertadores.

A previsão de confinamento dos participantes é de três meses, ou seja, Projota poderá, caso chegue à final, voltar a ver notícias do Santos apenas próximo do mês de abril. Com a extensão do Brasileirão até fevereiro, o compositor não apenas perderá a decisão do time de Marinho, mas, ficará sem saber se o elenco liderado por Cuca se manteve na zona de classificação para a Libertadores 2021.



FUTEBOL DENTRO DA CASA NO “BBB 20”

Esta não é a primeira vez que um “brother” entra na casa e compartilha seu amor por futebol. Na edição de 2020, os confinados Felipe Prior e Babu Santana conversaram constantemente sobre seus times, Corinthians e Flamengo, respectivamente. No caso de Babu, o Rubro-Negro chegou a vencer títulos durante o reality.

Nas redes sociais, o rapper compartilha seu amor pelo clube alvinegro de são Paulo. Confira algumas imagens de Projota se declarando ao Santos:

E MAIS:

E MAIS:

Veja também