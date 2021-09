Torcedor da Juve é denunciado por insultos raciais a Maignan

TURIM, 23 SET (ANSA) – A polícia da Itália identificou e denunciou um dos torcedores da Juventus responsáveis pelos insultos racistas contra o goleiro Mike Maignan, do Milan, antes de um jogo entre as duas equipes em Turim.

O nome do torcedor da Velha Senhora não foi divulgado pelas autoridades, mas ele é um sindicalista de Rovigo, cidade localizada na região do Vêneto, no norte da Itália.

As câmeras de segurança do Allianz Stadium flagraram o exato momento em que o indivíduo gritou os insultos raciais ao goleiro francês. Com os desdobramentos da investigação, o homem foi imediatamente expulso de um grupo de torcedores que fazia parte.

A polícia italiana segue trabalhando no caso para tentar identificar outros possíveis participantes dos insultos racistas direcionados a Maignan.

Em uma publicação nas redes sociais, o jogador criticou as pessoas que tratam esses acontecimentos como “incidentes isolados” e cobrou a realização de “ações globais” para combater o racismo. (ANSA).

Veja também