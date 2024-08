Torcedor corintiano que provocou gremistas com menção a tragédia é identificado

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/08/2024 - 10:59 Para compartilhar:

As autoridades identificaram um dos torcedores do Corinthians filmado ironizando a tragédia climática que afetou o Rio Grande do Sul em provocação à torcida do Grêmio. O homem fez gestos de nado e gritou: “vai chover”, aos simpatizantes do time gaúcho durante a primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, disputada nesta quarta-feira, 31, na Neo Química Arena, em São Paulo. O jogo terminou com placar de 0 a 0.

Imagens de dois homens ridicularizando com gestos e gritos a situação dos gaúchos repercutiram nas redes sociais e viralizaram após o confronto entre as duas equipes.

+ Torcedores do Corinthians são flagrados debochando de gremistas por enchentes no RS

+ Torcedores disparam contra titular do Corinthians: ‘Ruim com força’

Confira o vídeo:

Gesto lamentável de torcedor do Corinthians agora na Arena fazendo gesto de natação para os torcedores do Grêmio pic.twitter.com/qsJjPtXcV5 — Bruno Anderson (@BrunoA123) August 1, 2024

Na gravação, é possível notar um homem de camisa laranja ao lado de outro sujeito simulando que estavam nadando ao se apoiar em uma das grades das arquibancadas da Neo Química Arena, além de fazer gestos ofensivos e gritar contra os torcedores do tricolor gaúcho.

Em contato com o site IstoÉ, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) confirmou que um dos torcedores foi identificado a partir de análises feitas pela Drade (Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva). Conforme o órgão, as autoridades ainda buscam a identidade do outro homem.

Em entrevista à ESPN, Cesar Saad, delegado da Drade, informou que, de acordo com o Estatuto do Torcedor, os homens podem ser acusados de provocação de tumulto e serem afastados dos estádios.

Em nota emitida pelo clube alvinegro nesta quinta-feira, 1º, o “Timão” declarou que tomou conhecimento das imagens. “O Corinthians repudia veementemente a conduta dos torcedores e ressalta o apoio às vítimas das enchentes no sul, aos torcedores gremistas e todo o povo gaúcho que sofreu e ainda sofre com as consequências do ocorrido”, pontuou.

Apesar de dizer que as atitudes contradizem as ações tomadas pelo clube no apoio e solidariedade ao povo gaúcho, o Corinthians não informou se punições seriam aplicadas aos torcedores responsáveis pelos gestos.

O tricolor gaúcho também se manifestou a partir de comunicado, apontando que lamenta “profundamente” o episódio. “O Grêmio repudia qualquer ato de desrespeito à tragédia que assolou o Rio Grande do Sul, a sua gente, e fez vítimas em todas as regiões do estado. O Grêmio vai tomar as medidas cabíveis para que os atos sejam devidamente apurados pelas autoridades competentes”, afirmou o “Imortal”.

Ainda, a equipe reconheceu o esforço feito pelos “verdadeiros torcedores corintianos” que enviaram doações para ajudar a população do Rio Grande do Sul durante a enchente e relembra o agradecimento ao Corinthians que, durante a tragédia climática, ofereceu as próprias estruturas de treinamento ao clube gaúcho.