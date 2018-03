Toquinho inaugura ‘parede da fama’ em clube de jazz em Milão

MILÃO, 25 MAR (ANSA) – O músico brasileiro Toquinho inaugurou a “Parede da Fama” do célebre clube de jazz e restaurante Blue Note, em Milão, no norte da Itália, como parte das celebrações pelo 15º aniversário da casa.

No último sábado (24), o artista de 71 anos fez seu primeiro show no Blue Note, com ingressos esgotados. Antes de subir no palco, eternizou suas mãos e seu nome na primeira placa da “Parede da Fama”, que homenageará os principais nomes que já passaram ou passarão pelo clube.

O mural fica nas paredes externas da casa, que foi inaugurada em 19 de março de 2003 e, desde então, já recebeu nomes como McCoy Tyner, Ahmad Jamal, Billy Cobham, Chick Corea e Paolo Fresu.

Em seu show, Toquinho se apresentou ao lado de Ornella Vanoni, reeditando a parceria do disco “La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria”, que também teve a participação de Vinicius de Moraes. (ANSA)