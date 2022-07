Toquinho fará show em festival musical na Itália em agosto

CELANO, 11 JUL (ANSA) – O músico Toquinho é o primeiro convidado internacional confirmado para a segunda edição do “Festival Adarte”, que será realizada na cidade italiana de Celano, na província de L’Aquila, entre 6 e 12 de agosto.

O brasileiro de origem italiana se apresentará com sua banda em 12 de agosto, no último dia do evento organizado pela Secretaria de Cultura do Município de Celano em parceria com a região de Abruzzo.

Com o nome “Toquinho? 50 anos de sucessos”, o projeto artístico faz uma homenagem à música brasileira e a todos os “grandes amigos” com quem ele dividia a música e a poesia.

Segundo comunicado, “a ‘saudade’ de Tom Jobim e do seu grande amigo e colaborador Vinicius de Moraes, de Baden Powell, Carlos Lyra, Chico Buarque, Menescal e tantos outros, transforma no palco um espetáculo de grande encanto”.

“O show entra diretamente na alma poética da Bossa Nova e na magia inconfundível do ‘Afro Sambas’, refazendo as muitas canções que fizeram o público se apaixonar em todo o mundo”, acrescenta a nota.

O calendário completo do “Festival Adarte” será apresentado nos próximos dias e é composto por seis eventos nos quais música, teatro, cinema, literatura, solidariedade e uma exposição fotográfica alternam no palco montado no cenário do “Castelo Piccolomini”. O maestro Davide Cavuti, compositor e diretor de cinema, será o responsável pela direção artística. (ANSA).