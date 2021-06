Topper lança concurso para encontrar novos patrocinados Jovens talentos recebem oportunidade de serem patrocinados pela fornecedora de material esportivo

A marca que se destacou nos anos 1980 e 1990 dentro do mundo do futebol, patrocinando grandes nomes do segmento como Pelé, a Seleção Brasileira e os principais times do país, lança hoje uma iniciativa que irá surpreender os seus consumidores.

A campanha ME PATROCINA TOPPER surgiu após inúmeros pedidos dos seguidores nas redes sociais por um patrocínio e a necessidade de aproximação da marca com o atleta amador. O objetivo é apoiar os jogadores em qualquer canto do país a continuarem praticando o esporte.

A proposta da Topper é que homens e mulheres, acima de 18 anos, praticantes de futebol, futsal ou society, possam concorrer a cinco vagas para serem os novos patrocinados. Os ganhadores do concurso receberão produtos como chuteiras, bolas, camisetas, calções e meias pelo período de um ano.

Principal rosto da Topper e considerado por muitos, o maior da história do futsal, Falcão destacou a importância de ter um apoio de uma marca em sua carreira.

”Ser patrocinado exige uma responsabilidade de entregar resultados. Sempre geri a minha carreira focado em dar retorno ao meu patrocinador e cuidei de forma profissional da minha imagem. É por isso que sempre tive marcas fortes comigo, como a Topper. A iniciativa é uma excelente oportunidade para descobrir talentos do futebol amador pelo país”, disse o Rei do Futsal.

O concurso será dividido em duas etapas. Na primeira, os candidatos, que devem residir no Brasil, preencherão o cadastro no site da Topper, com o envio de dois vídeos de 30 segundos cada: um mostrando as habilidades no futebol e outro contando o porquê merecem o patrocínio.

Na segunda fase, o time da Topper selecionará os 10 finalistas mais criativos. Esses, passarão por cinco desafios, abertos ao voto popular pelo canal do YouTube da marca. A cada rodada, a marca publicará os vídeos dos participantes e aquele que tiver menos curtidas, será eliminado. No desafio final, os seis atletas restantes disputam as cinco vagas de novos patrocinados.

CEO da BRSports, empresa detentora das marcas Topper e Rainha, Sylvio Teixeira explicou os objetivos do concurso.

”Nós recebemos sempre solicitação de patrocínio, e decidimos de uma forma democrática atender e dar oportunidades para estas pessoas que nos procuram

que, em muitos casos, não possuem condições de ter um equipamento adequado. Nós daremos voz ao nosso público, que escolherá os cinco novos patrocinados”, disse o executivo.

