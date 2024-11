Tony Todd, ator dos filmes Candyman e Final Destination, morre aos 69 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/11/2024 - 9:51 Para compartilhar:

O ator Tony Todd, conhecido por interpretar o personagem principal do filme “Candyman” e sua sequência em 2021, além de sua presença marcante no longa “Final Destination” e “Platoon”, morreu aos 69 anos em sua casa, localizada em Los Angeles, Estados Unidos. A causa da morte ainda não foi divulgada, porém a informação foi confirmada pelos representantes ao “Deadline”.

O artista nasceu em 4 de dezembro de 1954, em Washington D.C. Todd iniciou a carreira no “Eugene O’Neill National Actors Theatre Institute” e na “Trinity Rep Conservatory”.

Seu grande destaque no cinema veio com o papel do sargento viciado em heroína Warren, em “Platton” (1986). O ator tinha mais de 40 anos de carreira e acumulou séries e filmes em seu currículo. Ele esteve em produções populares como 21 “Jump Street”, “Night Court”, “MacGyver”, “Matlock”, “The X-Files”, “NYPD Blue”, “Beverly Hills 90210”, “Xena: Warrior Princess” e as séries de “Star Trek”.

Além disso, interpretou papéis marcantes como o repórter Matt Rhodes em “Homicide: Life on the Street” e Gus Rogan em “The Young and the Restless” de 2013.