Tony Ramos tem alta do CTI após as duas cirurgias; veja o boletim médico

Estadão Conteúdo 22/05/2024 - 17:09

Tony Ramos, de 75 anos, recebeu alta do centro de tratamento intensivo nesta terça, 22. A equipe do Hospital Samaritano Botafogo afirma que o ator continua lúcido e “em evolução no quadro clínico e segue em plena recuperação”. O estado de saúde é considerado estável. Veja boletim completo abaixo.

O ator está internado desde quinta, 16, quando passou por uma cirurgia para drenar o acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. No domingo, 19, apresentou novos coágulos que o levaram a uma segunda cirurgia na segunda, 20. Segundo os boletins médicos, Tony Ramos permaneceu lúcido e sem auxílio de aparelhos durante os procedimentos cirúrgicos.

A peça protagonizada por Ramos e Denise Fraga, O que Só Sabemos Juntos, então em cartaz no Teatro Tuca, em São Paulo, teve as sessões canceladas até o fim de maio.

Veja boletim médico do ator Tony Ramos nesta terça, 22

“O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI), continua em evolução no quadro clínico e segue em plena recuperação. Tony Ramos está lúcido e seu estado de saúde é estável.”