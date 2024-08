Tony Ramos revela real causa de hematoma intracraniano que o levou às cirurgias

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/08/2024 - 13:28 Para compartilhar:

Durante participação no “Mais Você”, da Globo, nesta terça-feira, 27, Tony Ramos revelou a real causa de sua internação, no mês de maio. O ator disse que um exame constatou que o vírus Epstein–Barr motivou o hematoma intracraniano, que o levou a duas cirurgias na cabeça.

O artista veterano também relembrou os momentos tensos que antecederam os procedimentos, ainda em casa, e chorou ao falar sobre sua volta ao trabalho.

“Não bati, não caí, não quebrei, não houve nada. Tive uma extração de liquor da espinha, um exame que vai com a agulha e retira da espinha… e por ali se faz uma cultura, com esse liquor. E chegaram à conclusão de que eu tinha o Epstein–Barr, uma virose que todos nós temos no corpo, é o que causa a catapora, a mononucleose. Eu devia estar com a imunidade muito vulnerável e consequentemente o Epstein–Barr despertou, se aproveitou e gerou isso”, contou.

Tony falou sobre o momento em que Lidiane, sua esposa, o encontrou na cama do seu quarto, desacordado. “Quando ela (Lidiane) entra, ela me vê desfalecido, com o corpo pendendo para fora da cama. Ela ligou para minha clínica geral por vídeo e disse que estava acontecendo alguma coisa comigo. Ela me mostrou para a médica, que mandou uma ambulância”, completou.

No hospital, Tony passou por exames e foi para o centro cirúrgico para a drenagem de um hematoma subdural. “Não tem nada a ver com AVC (Acidente Vascular Cerebral). Começa a juntar sangue e vai subindo… Tem que tirar aquilo”, ressaltou.

No entanto, após a cirurgia, o ator teve uma convulsão e foi decidido que ele precisaria passar por um novo procedimento. “Eu acordei, e Lidiane falou que estava tudo bem, com aquele jeitinho dela, e me narrou uma história que parecia de ficção. Mas era mais que real”, recordou.

O ator destacou que é “vida normal” após as cirurgias e que não há nenhuma recomendação dos médicos após o ocorrido. “Toquei meu barco, retomei a peça em São Paulo, vem um caminho grande por aí”, finalizou.