Tony Ramos recebe alta do CTI, informa hospital

O ator Tony Ramos, de 75 anos, recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Samaritano Botafogo nesta quarta-feira, 22. O ator foi internado na quinta-feira, 16, após ter dado entrada na unidade hospitalar com um hematoma subdural, e foi submetido a duas cirurgias no período.

Em novo boletim, o hospital confirmou que o artista “continua em evolução no quadro clínico e segue em plena recuperação”. Leia na íntegra:

BOLETIM MÉDICO – 22/05, 15h

O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI), continua em evolução no quadro clínico e segue em plena recuperação. Tony Ramos está lúcido e seu estado de saúde é estável.

Hospital Samaritano Botafogo