Tony Ramos recebe alta do CTI e apresenta melhora progressiva, diz hospital

Nesta quinta-feira, 16, Tony Ramos foi hospitalizado no Rio de Janeiro. O ator deu entrada no Hospital Samaritano de Botafogo, zona sul da cidade, para conter um hematoma subdural, uma forma de sangramento intracraniano.

Na tarde deste sábado, a unidade hospitalar confirmou que Tony Ramos recebeu alta do centro de terapia intensiva (CTI) e se encontra na unidade semi-intensiva.

“O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural (sangramento intracraniano) pela equipe do Dr. Paulo Niemeyer, em 16/05. O paciente recebeu alta do CTI na data de hoje (18/05), encontra-se na Unidade Semi-intensiva, está lúcido e apresenta melhora progressiva do quadro.”