Tony Ramos fala sobre volta ao trabalho após cirurgias na cabeça: ‘Corrente de amor e afeto’

Tony Ramos passou por um susto em maio, quando precisou realizar duas cirurgias na cabeça devido a um hematoma subdural. Após um mês em recuperação, o ator retornou ao trabalho na quarta-feira, 26, e foi acolhido por colegas.

“Estou muito feliz de estar voltando ao trabalho. Nada melhor do que isso”, comemorou Tony em entrevista ao gshow.

“Fui recebido no set com uma corrente de amor e afeto. A equipe inteira aplaudiu, veio me abraçar. É claro que isso me deixou bastante emocionado, pois mostra que existe muito afeto e respeito entre nós”, comentou Tony.

Agora, ele finaliza as gravações do filme “A Lista”, em que interpreta Antenor, par romântico de Laurita (Lilia Cabral). Segundo o artista, que segue com contrato exclusivo com a Globo, já está pronto para novos projetos profissionais.

Tony Ramos fala sobre cirurgias na cabeça

Na semana em que recebeu alta hospitalar, o “Fantástico” exibiu uma entrevista exclusiva com o ator, que falou sobre o susto e sua recuperação.

Segundo ele, a condição o surpreendeu, pois achava que as dores de cabeça poderiam estar relacionadas a algum problema na coluna. No dia em que passou mal e foi socorrido, Tony foi encontrado desacordado pela mulher, Lidiane Barbosa, com quem está casado há 55 anos. “Não me lembro de quando a ambulância veio para cá, me resgatou, me levou”, contou ele.

“Fui informado pela Lidiane: ‘calma, calma, você está bem’”, relembrou sobre a internação.

O médico Paulo Niemeyer Filho, responsável pelas cirurgias do ator, explicou: “Ele estava em coma superficial, mas ele já não atendia, não se comunicava, não abria os olhos”. Apesar do susto, o profissional garantiu: “O Tony vai voltar a tudo, ele tá ótimo, não tem nenhum problema, teve uma recuperação plena”.

“Eu sou grato à vida. Agora então mais do que nunca”, refletiu Tony Ramos. “Mesmo com tudo isso, medo de ir embora, não. Este homem é um homem de força”, completou.